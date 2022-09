God of War Ragnarok z nowym wideo. Pokaz umiejętności Kratosa

fot. SIE

Kratos, pomimo upływu lat, całkiem nieźle radził sobie w walce w grze z 2018 roku i wygląda na to, że w nadchodzącej kontynuacji nie będzie gorzej. Twórcy, we współpracy z Game Informerem, podzielili się nowymi materiałami z God of War: Ragnarok, w którym zaprezentowano kilka umiejętności byłego Boga Wojny. W wideo widzimy znane elementy rozgrywki, które w sequelu zostały odpowiednio odświeżone i ulepszone. Nie zabrakło również pewnych nowości.

God of War: Ragnarok - gameplay

God of War: Ragnarok zadebiutuje wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, a premierę gry zaplanowano na 9 listopada. Nie można jednak wykluczyć, że z czasem produkcja ta trafi również na pecety. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia z poprzednią odsłoną, która pojawiła się na PC niemal cztery lata po debiucie na konsolach.