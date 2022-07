GTA IV i Red Dead Redemption miały otrzymać remastery. Rockstar zmienił plany po wpadce z GTA Trilogy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Take Two

4 lipca Tez, jeden z najbardziej znanych insiderów zajmujących się grami autorstwa Rockstar Games poinformował, że dotarł do informacji wskazujących na plany stworzenia remasterów GTA IV i Red Dead Redemption. Ostatecznie jednak zdecydowano się z tego zrezygnować, a potencjalnym powodem mógł być bardzo negatywny odbiór Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Przypomnijmy, że odświeżoną trylogię krytykowano między innymi za liczne błędy czy niewielką liczbę zmian.

https://twitter.com/TezFunz2/status/1543974193259319303

Słowa Teza postanowili zweryfikować redaktorzy serwisu Kotaku. Skontaktowali się oni ze swoimi źródłami i potwierdzili doniesienia insidera. Rockstar ma obecnie liczyć, że gracze zapomną o remasterach trylogii GTA i w pełni skupiać się na pracach nad kolejnym dużym tytułem, Grand Theft Auto 6. Co ciekawe jednak, remastery GTA IV i pierwszego Red Dead Redemption niekoniecznie musiały zostać ostatecznie i definitywnie anulowane - mogą one powrócić w przyszłości, już po dostarczeniu GTA 6 na rynek.