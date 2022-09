God of War: Ragnarok - nowe wideo z rozgrywki! Witajcie w Svartalfheim

fot. SIE

Jak na razie nie mieliśmy zbyt wielu okazji, by zobaczyć gameplay z God of War: Ragnarok. Pewne skrawki rozgrywki pojawiły się w debiutanckim zwiastunie tej produkcji, ale na konkretny materiał musimy jeszcze poczekać. Z pomocą spragnionym fanom przychodzi jednak serwis Game Informer, bo to właśnie na ich kanale opublikowano krótki fragment prezentujący krainę Svartalfheim, w której będziemy mogli zapoznać się z imponującą, krasnoludzką technologią.

Nagranie jest krótkie i trwa około 1,5 minuty, ale z pewnością to wystarczy, by rozbudzić apetyt graczy. Duże wrażenie robi oprawa, szczególnie biorąc pod uwagę, że Ragnarok ukaże się nie tylko na PlayStation 5, ale trafi również na konsolę poprzedniej generacji od Sony. Zobaczcie sami.

Premiera God of War: Ragnarok już 9 listopada. Gra trafi na rynek w kilku wydaniach, w tym imponującej edycji kolekcjonerskiej, która zawiera między innymi replikę Mjolnira, młota Thora.

God of War: Ragnarok