God of War: Ragnarok - poznaliśmy prawdopodobny rozmiar gry. Ile miejsca na dysku konsoli trzeba przygotować?

fot. SIE

God of War 2: Ragnarok to jedna z tych gier, które niektórzy kupiliby w ciemno i... wielu graczy na to się zdecydowało. Osoby, które dokonały zamówienia w przedsprzedaży otrzymały przy okazji możliwość wykonania pre-loadu, czyli wstępnego pobrania produkcji na swój dysk, by być gotowym na jej debiut. To zaś dało nam ważną informację dotyczącą prawdopodobnego rozmiaru nowych przygód Kratosa.

Wygląda na to, że posiadacze PlayStation 4 będą musieli przygotować naprawdę sporo miejsca, bo aż 90,6 GB, czyli w zasadzie dwa razy więcej niż w przypadku poprzedniej części z 2018 roku. Warto jednak zaznaczyć, że rozmiar może jeszcze zmienić się do premiery. Jak poinformowano na twitterowym profilu PlayStation Game Size, wspomniane 90,6 GB nie uwzględnia aktualizacji, a dodatkowo czasami można natrafić na różnice w rozmiarach w zależności od regionów.

https://twitter.com/JoeMiller101/status/1572177693822849025

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1572257810733486089

God of War Ragnarok powstaje z myślą o PS5 oraz PlayStation 4. Gra na rynku ma zadebiutować 9 listopada.