God of War Ragnarok - recenzje w sieci. To jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku!

fot. SIE

Z pewnością oczekiwania wobec God of War: Ragnarok były bardzo wysokie, ale z recenzji wynika, że twórcom udało się im sprostać lub... nawet je przekroczyć. Inaczej nie można tego określić, skoro gra znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych produkcji 2022 roku według serwisu Metacritic. Dzieło kalifornijskiego studia Santa Monica ustępuje miejsca tylko jednemu tytułowi, Elden Ring.

Hit studia z Santa Monica ze średnią 94/100 (na podstawie 117 recenzji w momencie pisanie niniejszej wiadomości) ma ocen tylko o 2 oczka niższą niż gra wydana przez Bandai Namco, która ma średnią na poziomie 96 (na bazie 84 recenzji).

Nowe przygody Kratosa to jednocześnie najlepiej oceniony tegoroczny tytuł dedykowany wyłącznie konsoli PS5. Produkcja deklasuje takie gry, jak równie świetne The Last of Us Part I czy Horizon Forbidden West. Natomiast aktualna średnia GoW: Ragnarok jest identyczna jak ta, jaką otrzymała poprzednia odsłona wydana w 2018 roku na konsolach PlayStation 4, a później również na PC.

Wygląda na to, że to kolejny "must have" w kolekcji każdego posiadacza PS5, a opinie takie, jak ta pochodząca z recenzji gry zamieszczonej na łamach naEKRANIE.pl, nie są wyjątkiem, a regułą:

Podsumowując, God of War: Ragnarok to wspaniałe, godne i cudowne zakończenie nordyckiej sagi Kratosa. Teraz żałuję, że dałem poprzedniej odsłonie 10/10, bo wychodzi na to, że najnowsza odsłona zasługuje na 11. Jest piękniej, mroczniej, z większym bagażem emocji – po prostu wszystko jest "bardziej", "więcej" i "lepiej".

God of War: Ragnarok