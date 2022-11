God of War: Ragnarok - reklama z gwiazdorską obsadą. John Travolta i Ben Stiller jako... Kratos

fot. youtube.com

Debiut God of War: Ragnarok zbliża się wielkimi krokami, a w sieci pojawia się coraz więcej materiałów promujących ten tytuł. Najnowszy z nich jest dość specyficzny. Nie mamy bowiem do czynienia z klasycznym zwiastunem czy gameplayem, a pomysłową i zabawną reklamą w iście gwiazdorskiej obsadzie. W trwającym około 3 minut wideo pojawiają się między innymi John Travolta, LeBron James oraz Ben Stiller. Ten ostatni ma na sobie strój Kratosa i tłumaczy, że przedstawienie relacji głównego bohatera i jego syna może zainspirować odbiorców, by stali się lepszymi rodzicami.

God of War: Ragnarok - premiera gry już 9 listopada. Najnowsze dzieło deweloperów z Santa Monica Studio dostępne będzie wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PS5.

God of War: Ragnarok - bohaterowie

W oczekiwaniu na grę możecie zapoznać się z poniższą galerią przedstawiającą bohaterów, których spotkacie podczas podróży przez Dziewięć Królestw.

God of War: Ragnarok