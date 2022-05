God of War: Ragnarok z wieloma opcjami dostępności. Twórcy przybliżają udogodnienia

fot. SIE

Na łamach PlayStation Blog pojawił się nowy wpis poświęcony nadciągającej grze God of War: Ragnarok. Tym razem w pełni skupia się on na opcjach dostępności, które przeznaczone będą między innymi dla graczy z niepełnosprawnościami. Widać, że twórcom z Santa Monico Studio zależy na tym, by po ich tytuł mogło sięgnąć jak najwięcej osób.

Gra pozwoli na przykład na dopasowanie wyświetlanych napisów do potrzeb i oczekiwań grających. Pojawi się możliwość zmiany ich koloru, wielkości, a także włączenia wyświetlania imion wypowiadających się postaci, opisów dźwięków otoczenia, a nawet zaznaczania kierunku, z którego dany dźwięk dochodzi. Ten ostatni element może przydać się na przykład podczas rozwiązywania niektórych zagadek środowiskowych.

Gracze otrzymają również możliwość powiększenia wyświetlanego tekstu oraz ikon interfejsu, a także włączenia trybu wysokiego kontrastu, który również będzie można dostosować pod własne oczekiwania. Nie zabraknie też opcji zmiany domyślnego sterowania.

God of War: Ragnarok - opcje dostępności

20 maja, z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności, opublikowano też nową wersję pierwszego zwiastuna gry. Tym razem materiał wzbogacono o audiodeskrypcję.

God of War: Ragnarok ma zadebiutować w tym roku na konsolach PlayStation 4 i PS5. Dokładny termin premiery nie jest znany.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.