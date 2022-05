Borderlands 3 za darmo w Epic Games Store

2K Games

W cyfrowym sklepie Epic Games Store wystartowała nowa promocja, ale to nie jedyna ciekawa informacja dla graczy. Na platformie udostępniono również kolejny tytuł za darmo i tym razem jest to głośna, popularna pozycja: Borderlands 3. Grę możecie przypisać do swojego konta do 26 maja, godziny 17:00 czasu polskiego. Jeśli to zrobicie, to będzie ona dostępna w Waszej bibliotece na stałe.

Epic Games zapowiada, że to dopiero początek i do końca wyprzedaży (czyli do 16 czerwca), gracze otrzymają także inne "mega ekscytujące tytuły".

https://twitter.com/EpicGames/status/1527273069881921536

Borderlands 3 to jak na razie najnowsza odsłona serii łączącej pierwszoosobowe strzelanki z elementami RPG i mnóstwem broni oraz wyposażenia do zdobycia. Gra trafiła na rynek we wrześniu 2019 roku, a później doczekała się kilku rozszerzeń.

