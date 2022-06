God of War: Ragnarok - Ryan Hurst ujawnił, że nagrano już wszystkie kwestie Thora

fot. SIE

Wiele osób czeka na szczegóły dotyczące God of War: Ragnarok, ale wygląda na to, że twórcy i wydawca nie są jeszcze gotowi, by się nimi podzielić. Na szczęście od czasu do czasu można natrafić na strzępki informacji, dzięki którym dowiadujemy się czegoś więcej na temat tej wyczekiwanej produkcji. Niedawno w sieci pojawiło się wideo, które nagrano podczas jednego z paneli na Comic Con Revolution. Jego gościem był Ryan Hurst, wcielający się w Thora, który zdradził, że niedawno zakończył nagrywać ostatnie kwestie do gry.

Hurst opowiedział również, w jaki sposób rozpoczęła się jego przygoda z Ragnarokiem. Przedstawiciele Sony zgłosili się do niego, a następnie spędzili u niego kilka godzin, gdzie opowiedzieli mu zarys historii i pokazali grafiki koncepcyjne. Aktor dodał też, że fabuła jest "super rozbudowana".

God of War: Ragnarok - premiera jeszcze w tym roku na konsolach PlayStation 4 i PS5.

