Dead Space Remake na długiej rozgrywce. Zobacz początek nadchodzącego tytułu

EA

Jeśli The Callisto Protocol to dla was zbyt mało, to na ratunek przychodzi najnowszy materiał przedstawiający odświeżone Dead Space w akcji. Remake tytułu z 2008 roku wygląda wręcz fenomenalnie! Materiał z serwisu IGN przedstawia grę w wydaniu na PC w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę. Spoglądając na wideo nie można oprzeć się wrażeniu, że będzie to jedna z ładniejszych gier, jakie ukazały i dopiero ukażą się w najbliższym czasie na rynku.

Wideo przedstawia początkowe 18 minut z nadchodzącego tytułu, w którym wcielimy się w Isaaca Clarke'a, inżyniera od systemów okrętowych pracującego dla Concordance Extraction Corporation. Jako, że gra pierwotnie wydana została nie tak dawno temu - bo w 2008 roku - poniższego materiału nie należy traktować jako spoilera, a jak prezentację jakości nowego wydania.

Remake Dead Space szykowany jest na 23 stycznia przyszłego roku. Gra ma zostać wydana na PC oraz współczesne konsole. Produkcja ominie sprzęt minionej generacji.