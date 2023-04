God of War: Ragnarok z dużą aktualizacją. Gra otrzymała oczekiwany przez wielu tryb

fot. SIE

God of War: Ragnarok doczekał się istotnej aktualizacji. Gra otrzymała tryb Nowej Gry Plus, a razem z nim kilka dodatkowych elementów. Wśród nich znalazła się możliwość rozegrania ponownie całej przygody, ale na wyższych poziomach trudności (Give Me No Mercy i Give Me God of War). Cechują się one między innymi tym, że wszyscy bossowie oraz minibossowie wyposażeni są w runiczne zbroje.

W Nowej Gry Plus zwiększono również limit poziomu bohatera i wrogów. Wyposażenie Kratosa znajdujące się na poziomie 9. możemy teraz ulepszyć do poziomu Plus i dalej je rozwijać. NG+ oferuje również nowe zmagania na arenie Nilfheim, gdzie możemy wcielić się w Kratosa lub Atreusa i wybrać sobie kompana (Freyę, Broka, Sindriego, Angrbodę, Ingrida, Thora oraz Thrud). Aktualizacja dodała także nowe zbroje: Zbroję Czarnego Niedźwiedzia, w której rozpoczynamy NG+, Spartańską Zbroję, Zbroję Aresa oraz Zbroję Zeusa.

Nowa Gra Plus wprowadza również zmiany w systemie postępów. Pojawiły się nowe modyfikacje umiejętności Plus. Gra w tym trybie zaoferuje graczom nowe lokacje z dostępem do Yggdrasil Dew, które umożliwiają podniesienie statystyk broni bez brania pod uwagę poprzednich limitów.