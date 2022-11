Obcy doczeka się nowej gry. Projekt Marathon ma być horrorem w stylu Resident Evil

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Tom Henderson ujawnił na łamach serwisu Insider Gaming, że w produkcji znajduje się nowa, wysokobudżetowa gra w uniwersum Obcego. Projekt aktualnie znany jest pod nazwą kodową "Marathon" i powstaje z myślą o konsolach obecnej generacji. Premiera została wstępnie zaplanowana na okres świąteczny 2023 roku, ale termin ten może oczywiście ulec zmianie.

Dziennikarz Insider Gaming nie był w stanie dowiedzieć się nazwy studia, które odpowiada za grę. Dotarł natomiast do informacji wskazujących na to, że ma być to survival horror inspirowanymi prawdziwymi klasykami gatunku, takimi jak seria Dead Space czy Resident Evil.

Co więcej, Henderson, powołując się na to samo źródło, ujawnił, że w Obcy: Izolacja może doczekać się kontynuacji. Sequel ciepło przyjętego horroru z 2014 roku albo już znajduje się w produkcji, albo dopiero na etapie planowania - coś jednak ma być na rzeczy.