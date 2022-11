The Last of Us - serial HBO ma nowy plakat. Widać wyraźną inspirację grą!

fot. HBO

Z dotychczasowych materiałów promocyjnych oraz zapewnień twórców serialu wynika, że The Last of Us będzie bardzo wierną adaptacją świetnie ocenianej gry z 2013 roku. Teraz do sieci trafił plakat nadchodzącej produkcji i również on w bardzo wyraźny sposób nawiązuje do dzieła studia Naughty Dog.

Na grafice widzimy głównych bohaterów, Joela i Ellie, na tle postapokaliptycznego miasta. Obraz ten przypomina grafikę, która swego czasu promowała pierwszą część gry. Zobaczcie zresztą sami.

The Last of Us - plakat serialu HBO

The Last of Us - premiera serialu została zaplanowana na 15 stycznia 2023 roku (16 stycznia w Polsce). W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Za scenariusz odpowiadają Craig Mazin i Neil Druckmann, a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - zdjęcia z serialu