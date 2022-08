God of War na Xboksie? Kratos pojawił się w pewnej produkcji, ale gracze nie będą zachwyceni...

fot. youtube.com

God of War to jedna z najpopularniejszych marek na wyłączność konsol Sony i nic nie wskazuje na to, by produkcje z Kratosem w roli głównej pojawiły się na Xboksie. Sam bohater jednak zawitał na urządzenia Microsoftu, choć nie da się ukryć, że nie jest to debiut, jakiego mogliby oczekiwać gracze...

W cyfrowym sklepie giganta z Redmond pojawiła się produkcja zatytułowana War Gods Zeus of Child lub... God of Warning, bo taki tytuł widać już po jej uruchomieniu. Choć główny bohater wygląda identycznie jak słynny Spartiata, to sama rozgrywka sprowadza się po prostu do walki z armią klonów na arenie. Doskonale widać, że budżet musiał być "nieco" mniejszy niż w przypadku dzieła Santa Monica Studio. Brakuje dźwięków, muzyki, a animacje pozostawiają wiele do życzenia.

Mimo wszystko trzeba przyznać, że jest w tym pewien aspekt rozrywkowy. Trudno bowiem nie uśmiechnąć się patrząc na "jakość" tej produkcji. Niestety dla zainteresowanych War Gods Zeus of Child mam złą wiadomość: wygląda na to, że gra po cichu została usunięta z Microsoft Store.