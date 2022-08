Assassin's Creed: Valhalla niczym gra roguelite. Premierowy zwiastun rozszerzenia The Forgotten Saga

fot. Ubisoft

W listopadzie miną dwa lata od premiery Assassin's Creed: Valhalla. Mimo tego, ta ogromna produkcja w dalszym ciągu jest rozbudowywana przez Ubisoft zarówno o płatną, jak i darmową zawartość. W marcu otrzymaliśmy duże DLC zatytułowane Dawn of Ragnarok, a teraz gra wzbogaciła się o bezpłatną aktualizację z podtytułem The Forgotten Saga, która doczekała się premierowego zwiastuna.

The Forgotten Saga przenosi akcję do do znanej z nordyckiej mitologii krainy Niflheim i w istotny sposób zmienia rozgrywkę, bo wprowadza do zabawy tryb inspirowany gatunkiem roguelite. Gracze stają do walki z coraz potężniejszymi siłami wrogów i odblokowują nowe umiejętności i w toku rozgrywki. Śmierć wiąże się z rozpoczęciem całej zabawy od początku, choć pewne wzmocnienia i ulepszenia można zachowywać na stałe i przenosić między kolejnymi podejściami.