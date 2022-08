Tomb Raider - Project Jawbreaker istnieje naprawdę? Crystal Dynamics reaguje i usuwa przecieki

fot. Square Enix

Pod koniec lipca Colin Moriarty ujawnił nieoficjalne informacje na temat nowej odsłony serii Tomb Raider. Z danych, które dostarczył mu anonimowy informator wynikało, że w grze o roboczym tytule Project Jawbreaker zobaczymy bardziej doświadczoną i wprawioną w boju oraz sztuce przetrwania Larę Croft. Nie wszyscy byli przekonani co do wiarygodności tego przecieku, ale działania Crystal Dynamics wydają się wskazywać na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Firma wymusiła bowiem na podcasterze... usunięcie wszelkich wzmianek o rzekomej, kolejnej części cyklu.

Przedstawiciele platformy Patreon mieli skontaktować się z Moriartym i poinformowali go o konieczności usunięcia informacji na temat nieujawnionej jeszcze gry, w innym wypadku groziłoby mu usunięcie konta w serwisie. Sam podcaster dodaje jednak, że nie wini samej platformy, bo ta miała otrzymać powiadomienie o łamaniu praw autorskich od twórców serii, czyli właśnie studia Crystal Dynamics i w takiej sytuacji po prostu nie mogła zachować się inaczej.