God of War z widokiem z pierwszej osoby i... Kratosem bez brody. Zobacz fanowskie wideo

God of War to jedna z najlepiej ocenianych produkcji ósmej generacji konsol. Mimo upływu niemal 2 lat od premiery, tytuł ten nadal wzbudza spore emocje - na rynek trafić ma sequel, a fani chętnie do gry wracają. Czasami po to, by jeszcze raz przeżyć tę przygodę, a innym razem, by... nieco ją zmodyfikować, tak jak zrobił to youtuber o pseudonimie Speclizer, który specjalizuje się w modowaniu gier.

Na jego kanale pojawiło się wideo, w którym pewne wydarzenia w grze przedstawione są z perspektywy pierwszej osoby. Dzięki temu możemy zobaczyć świat gry oczami m.in. Kratosa, co pozwala lepiej przyjrzeć się m.in. twarzom i mimice innych postaci. Szkoda jedynie, że autor nie pokusił się o pokazanie walki z widokiem FPP, można jednak podejrzewać, że byłoby to zadaniem zdecydowanie bardziej czasochłonnym i trudnym do zrealizowania.

Speclizer opublikował też drugie wideo, w którym postanowił "odmłodzić" Kratosa poprzez usunięcie jego brody i części pancerza, by w ten sposób przybliżyć jego wygląd do tego z oryginalnej trylogii.