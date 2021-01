Nie tylko God of War. Santa Monica Studios zatrudnia do nowego projektu

SIE

Wygląda na to, że Santa Monica pracuje nie tylko nad grą God of War 2: Ragnarok. Świadczy o tym ogłoszenie, jakie zostało opublikowane w sieci przez to właśnie studio. Firma szuka dyrektora artystycznego i nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ogłoszenie odnosi się wprost do niezapowiedzianego projektu, a nie kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa. To zaś oznacza jedną z dwóch rzeczy: deweloperzy pracują nad dwoma tytułami jednocześnie lub produkcja Ragnarok jest już na ostatniej prostej.

Podobnie, jak w przypadku God of War, reżyserem nieujawnionej gry może być Cory Barlog. To ostatnie do domysły, ale być może okażą się prawdziwe. Wszak po ukończeniu God of War z 2018 roku Barlog wielokrotnie wspominał publicznie, że będzie chciał przekonać Sony do tego, aby studio zajęło się innym, oryginalnym projektem. Być może się to udało i Sony dało zielone światło dla czegoś nowego.