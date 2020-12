STALKER 2 przeraża i zachwyca jednocześnie. Zobacz teaser na silniku gry

GSC Game World

STALKER 2 doczekał się nowego materiału promocyjnego. Ponownie jest to jedynie teaser, choć tym razem przygotowano go na silniku gry, co pozwala lepiej przygotować się na to, jakiego klimatu i poziomu oprawy graficznej możemy się spodziewać. I trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle, a twórcom udało się zachować wyjątkową, niepokojącą atmosferę znaną z poprzedniczki.

W opisie pod wideo możemy przeczytać, że materiał prezentuje Zonę widzianą przez głównego bohatera, Skifa. Teaser ma też przedstawiać to, jak będzie wyglądać sama gra - możemy spodziewać się niepokojących lokacji oraz poczucia ciągłego zagrożenia.

STALKER 2 nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra tworzona jest z myślą o pecetach oraz konsolach Xbox Series S/X.