Godzilla 8mm - upiorny fanowski filmik. Król Potworów uchwycony na analogowej kamerze

fot. zrzut ekranu z filmiku na Youtube // Danny Donahue

W ostatnich miesiącach Godzilla króluje w mediach. Najpierw chwalono japoński film Godzilla Minus One, który niedawno zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne. Potem premierę miał serial Monarch: Dziedzictwo potworów, który należy do MonsterVerse. W głównych rolach wystąpili Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons i Ren Watabe. A teraz do kin zmierza film Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Na fali popularności Króla Potworów powstają fanowskie filmiki, którymi dzielą się internauci. Danny Donahue stworzył wideo z Godzillą uchwyconą na analogowej kamerze 8mm (stąd tytuł Godzilla 8mm). W krótkometrażówce słyszymy wypowiedź niejakiego Henry'ego Hilla, który nakręcił potwora w 1954 roku. W tej historii jego nagranie zostało skonfiskowane przez rząd, a sąd nakazał je upublicznić. Wywiad, w którym opowiada o zdarzeniu został przeprowadzony w 1960 roku. Hill opowiada w materiale, że gdy Godzilla obok niego przechodziła to czuł ją wokół siebie, jakby powietrze było zatrute. Od tamtej pory miał problemy ze zdrowiem. Na koniec dostajemy informację, że umarł 3 miesiące po przeprowadzeniu wywiadu. Cały filmik jest utrzymany w klimacie horroru. Zobaczcie poniżej.

Godzilla 8mm - fanowski filmik

Warto dodać, że Danny Donahue miesiąc wcześniej stworzył filmik z Godzillą nagraną na kasetę VHS. Zobaczcie poniżej.

Godzilla VHS - fanowski filmik