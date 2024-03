Godzilla i Kong: Nowe imperium – reżyser porównuje film do Szybkich i wściekłych 5. Co łączy oba filmy?

fot. Warner Bros. Discovery

Godzilla i Kong: Nowe imperium już w przyszłym tygodniu zadebiutuje w polskich kinach. Film rozszerzy uniwersum MonsterVerse, wprowadzając nowe potwory, z którymi tytułowi bohaterowie będą mieli okazję się spotkać, a nawet walczyć ramię w ramię przeciwko potężnemu Skar Kingowi. Reżyser Adam Wingard w najnowszym numerze magazynu SFX odniósł się do sztucznej inteligencji i dlaczego AI nie wyręczy twórców w tworzeniu tak wielkich blockbusterów.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - co film ma wspólnego z Szybkimi i wściekłymi 5?

Wingard wspomniał, że sztuczna inteligencja może wygenerować niemal każdy obraz, ale nie sprawi, że odbiorca będzie odczuwał przy nich emocji:

W świecie, w którym wszystko jest możliwe, możesz teraz wpisać dowolne słowa na swoim komputerze, a sztuczna inteligencja wyświetli kilka obrazów, które będą dla ciebie całkowicie oszałamiające. Ale czego sztuczna inteligencja nie może zrobić? Jestem pewien, że mógłbym pokazać, jak by to wyglądało, gdyby Godzilla i Kong urządzali przyjęcie urodzinowe w tropikach, z tortami urodzinowymi wysokimi na 90 metrów. Możesz zobaczyć wszystko, ale nie możesz tworzyć rzeczy, które sprawiają, że zaczniesz to emocjonalnie odczuwać. Na tym się właśnie koncentruję. Chcę przeprowadzić badanie charakteru bohaterów na wysokości 90 metrów.

Nadchodzący film będzie piątą częścią serii, ale to nie jedyne podobieństwa do Szybkich i wściekłych 5, z którymi Adam Wingard porównał Godzillę i Konga: Nowe imperium. Reżyser przyznał, że to jest właśnie ich moment, aby zaprezentować światu, czym naprawdę jest MonsterVerse i zdefiniować to uniwersum dla kolejnych produkcji:

To jest nasz moment, niczym Szybcy i wściekli 5, gdzie nasza seria nabiera własnego charakteru i może zdefiniować uniwersum, mówiąc: „Oto czym jest MonsterVerse”.

Szybcy i wściekli 5 otworzyli serię z Vinem Dieselem na nowo, wyznaczając kierunek dla kolejnych odsłon serii. Wielu fanów uważa tę część za najlepszą w całym uniwersum, gdzie sceny akcji były widowiskowe, ale jeszcze nieprzesadzone, a rozwój postaci zaskakująco głęboki, jak na filmy o samochodowych wyścigach i policyjnych pościgach.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - plakat Dolby

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły i data premiery

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 28 marca 2024 roku w polskich kinach.