Godzilla i Kong - różowy Król Potworów może być przepotężny. To ma związek z... Hulkiem

Godzilla i Kong: Nowe imperium w pierwszym zwiastunie zaskoczył wielu nową formą ewolucji Króla Potworów, który pokazał, że jego kolce, oczy i najpewniej oddech, mają różowy kolor. Nie brak było memów w Internecie o porównaniach z Barbie czy nazywaniu nowego Godzilli dosłownie Barbenheimerem. Na razie twórcy nie ujawnili swojego podejścia, ale jeden fan odkrył kluczowe wyjaśnienie.

Godzilla i Kong - różowy Król Potworów

Okazuje się, że ma to związek z promieniowaniem gamma. Choć marvelowski Hulk dzięki nim stał się zielony, okazuje się, że w rzeczywistości one mają związek z kolorem różowym. Innymi słowy nowa forma Tytana oznacza, że może on stać się potężniejszy niż do tej pory, a zamiast atomowego oddechu, będzie mieć oddech gamma o większej mocy. Na pewno przyda się, jak wspólnie z Kongiem będą przedzierać się przez armie złoczyńcy zagrażającemu wszystkiemu, co istnieje.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong: Nowe Imperium - zdjęcia i plakaty

Godzilla x Kong

Za kamerą ponownie stoi twórca poprzedniej części Adam Wingard. Podczas promocji tamtego filmu zapowiadał, że docelowo to potwory są najważniejsze i będzie chciał minimalizować wątek ludzi. Potwierdził niedawno, że wątki samych potworów bez ludzi będą dłuższe, więc będzie większa równowaga pomiędzy obydwoma elementami fabuły. Do tej pory Tytani byli przeważnie tłem dla historii ludzi.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 12 kwietnia 2024 roku.

