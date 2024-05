Anna Sawai z Szoguna mogła walczyć o rolę w Legionie samobójców. Jaka postać?

fot. materiały prasowe

Anna Sawai w 2023 roku była w hicie Monarch: Dziedzictwo potworów, ale 2024 rok jest wielkim przełomem w karierze. Wszyscy są zachwyceni jej rolą Mariko w Szogunie i zwiastują jej nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki. Okazuje się, że Sawai mogła trafić do Hollywood dużo wcześniej. Ujawniła, że chciała wziąć udział w castingu do roli Katany w filmie Legion samobójców. Gdy trwało zbieranie obsady, miała 22 lata.

Anna Sawai jako Katana

Okazuje się, że chociaż bardzo chciała wziąć udział w castingu, nie mogła tego zrobić, bo była częścią kobiecej grupy śpiewające J-Pop w Japonii o nazwie FAKY. Menadżer zespołu powiedział jej wprost: nie możesz wziąć udział w castingu.

- Po wielu latach treningu albo masz szczęście i dołączasz do grupy, albo debiutujesz jako solowa piosenkarka, albo nie ma cię. Wówczas myślałam: to moja szansa! Idę więc to menadżera i on mi mówi wprost: nie możesz wziąć udział w castingu. Powiedzieli mi, że jeśli wyjadę na ponad miesiąc, dziewczyny z zespołu nie będą miały co robić. Wrażenie było takie, jakby mnie do tego przywiązali, a z uwagi na mój kontrakt nie mogłam odejść. Dopiero odeszłam wraz z jego końcem w 2018 roku.

fot. Warner

Ostatecznie rolę dostała Karen Fukuhara, ale jej postać Katany w kinowej wersji Legionu samobójców jest zaledwie rolą epizodyczną i nie sprawiło, by był to przełom dla aktorki. W wersji reżysera Davida Ayera podobno wygląda to inaczej. Fukuhara jednak sobie poradziła i obecnie gra w serialu The Boys.