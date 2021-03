Godzilla kontra Kong - jak duże są potwory? Oficjalny wzrost obu Tytanów

Warner Bros.

Oficjalny wzrost obu potworów z filmu Godzilla kontra Kong pojawił się w sieci dzięki grafikom promocyjnym na rynek azjatycki. Do tej pory wiele razy szacowano jaki wzrost może mieć King Kong w tym filmie i te spekulacje okazały się trafne. Kong ma 102 metry wzrostu, więc od wydarzeńz filmu Kong: Wyspa czaszki, które rozgrywał się 40 lat wcześniej urósł prawie 70 metrów. Godzilla natomiast ma 120 metrów wzrostu, więc jest niewiele wyższy od swojego przeciwnika.

Godzilla kontra Kong - obsada

W głównej obsadzie są Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Julian Dennison, Shun Oguri, Jessica Henwick i Brian Tyree Henry.

Godzilla kontra Kong - o czym film?

Za nowe problemy w świecie odpowiadają ludzie. To właśnie ich działania mają doprowadzić do walki Tytanów. Wiemy, że jakoś w to będzie zamieszany MechaGodzilla. Bohaterowie będą chcieli udać się do Pustej Ziemi i zabierają ze sobą Konga. To tam prawdopodobnie znajdzie on broń, która wyrówna szansę w walce z Królem Potworów.

Godzilla kontra Kong - premiera w USA w kinach oraz w platformie HBO MAX już 31 marca. Jeśli kina będą otwarte, film trafi do Polski w kwietniu 2021 roku.