Godzilla Minus One - budżet jest mniejszy niż raportowano. Reżyser szokuje

Informacje o budżecie Godzilla Minus One pochodzą od prestiżowego portalu Variety. To oni poinformowali świat, że to japońskie widowisko zostało zrealizowane za 15 mln dolarów. Wszyscy są zachwyceni tym, jak Król Potworów w nim wygląda i jak doskonale go zrobiono za tak niskie pieniądze. Zwłaszcza, że w historii japońskiej serii po raz pierwszy Godzilla nie jest grany przez aktorka w kostiumie. Okazuje się, że te doniesienia o kosztach były błędne.

Reżyser filmu Takashi Yamazaki brał udział w Comic Conie w Tokio. Tam też poruszono kwestię budżetu i zwrócono mu uwagę na kwotę 15 mln dolarów. Filmowiec nie sprecyzował, ile dokładnie kosztował, ale powiedział tak: Bardzo chciałbym, abyśmy mieli tak duży budżet.

Godzilla Minus One - rekordy

Widowisko bije rekordy popularności w Ameryce Północnej. Pomimo ograniczonej dystrybucji to widowisko stało się najbardziej kasowym aktorskim japońskim filmem w historii emisji w amerykańskich kina. Do tego otwarcie na tym rynku w wysokości 11 mln dolarów jest najwyższym w 2023 roku dla zagranicznego filmu.

Zainteresowanie ciągle rośnie, więc przedłużono dystrybucję oraz ją zwiększono. Tak samo jest w Polsce: poinformowano, że Multikino zwiększyło liczbę seansów z uwagi na rosnącą popularność Króla Potworów. U nas prawa do wyświetlania ma tylko sieć Multikino.

