Godzilla Minus One – film pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

fot. Toho

Godzilla Minus One to kolejny japoński film o słynnym potworze, które wkrótce pojawi się w kinach. Produkcja będzie miała swoją oficjalną premierę podczas gali zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tokio, a już w najbliższy piątek zadebiutuje także w japońskich kinach. Ogłoszono, że premiery doczekamy się nie tylko w w tym kraju, ale także na wielu innych rynkach. Piece of Magic Entertainment kupiło prawa do dystrybucji w 38 państwach, w tym również w Polsce.

Godzilla Minus One - kiedy premiera w polskich kinach?

Film będzie wyświetlany w Europie od 1 grudnia, m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, krajach Beneluksu, krajach nordyckich oraz w Polsce. Godzillę Minus One będzie można oglądać również w formatach IMAX i 4DX.

Historia w Godzilla Minus One rozgrywa się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Japonia przeżywa swój gospodarczy kryzys, gdy właśnie musi poradzić sobie z nowym zagrożeniem, gdy pojawia się Godzilla. Król Potworów sprawia, że kraj pogrąża się w negatywnym stanie.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Takashi Yamazaki. W obsadzie znaleźli się Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.