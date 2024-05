Tak wyglądał pierwszy szkic Króla Potworów do Godzilla Minus One. Potężny potwór

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Godzilla Minus One okazał się hitem, który mimo stosunkowo niewielkiego budżetu wygrał Oscara w kategorii Najlepsze efekty specjalne. W tym kontekście tym ciekawsza wydaje się pierwsza grafika koncepcyjna filmowego Króla Potworów, która pojawiła się w internecie. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Tak wyglądał pierwszy szkic Króla Potworów do Godzilla Minus One

Wstępna grafika koncepcyjna Takashiego Yamazakiego do filmu Godzilla Minus One.

https://twitter.com/14_kaiju/status/1786572857184829697

Godzilla Minus One - Takashi Yamazaki o efektach specjalnych.

Tak reżyser wypowiedział się o efektach specjalnych w filmie:

Chcieliśmy, żeby Godzilla był bardzo, bardzo fajny w tym filmie. Głowa jest po mniejszej stronie, nogi są bardzo masywne. Kiedy łapy stąpają po ziemi, to jesteś w stanie zobaczyć jak palce podnoszą się jak u dzikiego zwierzęcia. Chcieliśmy, żeby to miało impakt dla publiczności, dlatego jest wiele intensywnych zbliżeń - osobistych i pełnych detali. Nie dałoby się tego osiągnąć z człowiekiem w kostiumie.

Takashi Yamazaki potwierdził, że budżet produkcji wyniósł od 10 do 15 milionów dolarów, z czego większość zasobów została przeznaczona właśnie na stworzenie Godzilli.

Jeśli chodzi o skórę, to wzorowaliśmy się na dinozaurach, ale kiedy zostaje zraniony, to następuje regeneracja i wtedy tekstura jest już inna. Chcieliśmy nawiązać do oryginalnego myślenia stojącego za istnieniem Godzilli. Potwór jest metaforą broni nuklearnej, dlatego naśladowaliśmy sposób działania takiej broni wewnątrz jego ciała. Każdy element spaja się ze sobą i prowadzi do implozji. To wtedy na zewnątrz wychodzą niebieskie promienie.

Godzilla - najpotężniejsze potwory w filmowej serii