Godzilla MInus One - prawdziwy budżet ujawniony? Polskie superprodukcje kosztowały więcej

Mówiło się, że budżet Godzilla Minus One to 15 mln dolarów, ale potem reżyser Takashi Yamazaki powiedział, że on to chciałby mieć tyle. Ile ostatecznie wydano na tę produkcję? Wygląda na to, że jeszcze mniej i mamy w końcu odpowiedź.

Godzilla Minus One - budżet

Według japońskich portali Nikkei i Yahoo Japan, które w tym tygodniu publikowały zdania ekspertów japońskiej branży na temat sukcesu widowiska, budżet tej produkcji to około 10 mln dolarów. Wcześniej informacje o 15 mln dolarów były plotką, ale ostatecznie reżyser to zdementował. Biorąc pod uwagę, że film przekroczył już 100 mln dolarów w box office w skali globalnej, na pewno jest sporym sukcesem komercyjnym.

Ciekawe jest to, że... polskie superprodukcje kosztowały więcej niż ten hit japońskiego kina. Najdroższy polski film w historii Quo vadis miał budżet w okolicach 20 mln dolarów. Karol - papież, który pozostał człowiekiem miał jakieś 12 mln dolarów, a Raport Pileckiego z 2023 roku kosztował około 10 mln dolarów. Mamy więc porównanie skali tego budżetu historii Króla Potworów.

Gwiezdne Wojny od reżysera Godzilli?

Takashi Yamazaki w ubiegłym tygodniu gościł w siedzibie Lucasfilmu na specjalnym pokazie Godzilla Minus One. Oficjalne konto Godzilli na Twittrze/X pokazało zdjęcia z tego wydarzenia. Sam Yamazaki jest wielkim fanem Star Wars i mówił, że bardzo chciałby zrobić film w uniwersum. Tam też spotkał się między innymi z Davem Filonim, który merytorycznie odpowiada za rozwój uniwersum, więc kto wie o czym panowie rozmawiali?

