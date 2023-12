Godzilla Minus One - kolejny rekord w box office. Król Potworów idzie jak burza

foto. materiał prasowy

Godzilla Minus One do tej pory zebrał w skali globalnej 79,5 mln dolarów. Oznacza to kolejny pobity rekord w box office. Tym samym ten hit stał się najbardziej dochodowym filmem o Godzilli produkcji japońskiej. Pokonuje on Shin Godzilla z 2016 roku, który zebrał 77,9 mln dolarów. Nowe widowisko o Królu Potworów nadal cieszy się popularnością na świecie, więc niewykluczone, że nawet dobije do 100 mln dolarów wpływów.

Przypomnijmy, że wcześniej osiągnięto rekord najbardziej kasowego aktorskiego filmu japońskiego w historii. Do tego otwarcie w Ameryce Północnej pobiło rekord najlepszego otwarcia dla filmu japońskiego w historii i najlepszego otwarcia dla filmu zagranicznego w 2023 roku.

Godzilla Minus One - o czym jest film?

Historia rozgrywa się niedługi czas po zakończeniu II wojny światowej. Zdewastowana Japonia przeżywa kolejną grozę, gdy pojawia się Godzilla. To właśnie Król Potworów sprawia, że stan Japonii z zera spada na minus jeden.

Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki, najbardziej znany z filmów Stand by Me Doraemon i Lupin III: The First. On też nadzoruje prace nad efektami specjalnymi. Najnowsze widowisko będzie 33. filmową odsłoną ataku Godzilli zrealizowaną w Japonii i piątą jeśli weźmiemy pod uwagę epokę Reiwai.