Godzilla Minus One – kolejny kamień milowy osiągnięty w box office. Duże zainteresowanie japońskim filmem

fot. Toho Company

Król potworów się nie zatrzymuje i wciąż zgarnia kolejne miliony dolarów z kin na całym świecie. Godzilla Minus One jeszcze przed weekendem osiągnie kolejny kamień milowy w box office, przekraczając granicę 100 mln dolarów na całym świecie. Dodatkowo w kasie amerykańskich kin film zarobił już prawie 50 mln dolarów, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych zagranicznych produkcji w Ameryce.

Godzilla Minus One - jeden z najbardziej dochodowych zagranicznych filmów w amerykańskich kinach

Granica 50 mln dolarów w Ameryce powinna zostać również przekroczona jeszcze przed zbliżającym się weekendem. Godzilla Minus One już teraz przebiła wynik Labiryntu fauna w reżyserii Guillermo del Toro, który zarobił 37,6 mln dolarów na amerykańskim rynku. Następni w kolejce są Parasite i Hero, którzy zarobili po 53 mln dolarów. Na pozostałych miejscach podium znajdują się Życie jest piękne Roberto Benigniego z 57 mln dolarów oraz Przyczajony tygrys, ukryty smok, który zarobił aż 128 mln dolarów.

Godzilla Minus One - o czym jest film?

Historia w Godzilla Minus One rozgrywa się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Japonia przeżywa swój gospodarczy kryzys, gdy właśnie musi poradzić sobie z nowym zagrożeniem, gdy pojawia się Godzilla. Król Potworów sprawia, że kraj pogrąża się w negatywnym stanie.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Takashi Yamazaki. W obsadzie znaleźli się Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.