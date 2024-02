Godzilla Minus One - Yamazaki chciałby stworzyć sequel. Jest pomysł na fabułę

Toho

Reklama

Godzilla Minus One zdobył ogromne uznanie zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Film został również doceniony przez Akademię Filmową, otrzymując nominację do nagrody Oscara za efekty wizualne. Nic dziwnego, że zaczęły krążyć pogłoski o potencjalnym sequelu. Takashi Yamazaki wyraził chęć stworzenia kontynuacji. Podzielił się nawet swoimi wizjami dotyczącymi fabuły.

Godzilla Minus One 2 - o czym mógłby być film?

Przypomnijmy, że film zakończył się pokonaniem Godzilli w drugim starciu z Shikishimą (Ryûnosuke Kamiki). W wywiadzie dla Collidera Yamazaki stwierdził, że taki sequel mógłby być początkiem większej sagi. Tak to reżyser argumentuje:

- Chciałbym zobaczyć, jak ten sequel mógłby wyglądać. Wiem, że wydaje się, że wojna Shikishimy dobiegła końca, a my osiągnęliśmy ten stan ciszy i spokoju - ale to może być cisza przed burzą. Bohaterom nie wybaczono tego, co zostało im zarzucone.

Godzilla - najpotężniejsze potwory uniwersum

20. Zilla - duża jaszczurka, która jest szybka i zwinna.

Godzilla Minus One - fabuła

Historia rozgrywa się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Japonia jest w trakcie kryzysu gospodarczego, gdy pojawia się nowe zagrożenie: Godzilla. Wkrótce Król Potworów zaczyna siać spustoszenie w kraju.