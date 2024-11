Kontynuacja Godzilla Minus One? Ogłoszono nowy film!

fot. materiały prasowe

Na oficjalnym koncie japońskich filmów o Godzilli w mediach społecznościowych ogłoszono nowy film. Okazuje się, że Takashi Yamazaki powraca jako reżyser i scenarzysta. Po sukcesie jego nagrodzonego Oscarem za najlepsze efekty specjalne hitu Godzilla Minus One wszyscy spodziewali się jego debiutu w Hollywood, ale filmowiec podjął inną decyzję. Yamazaki również odpowiada za efekty specjalne.

Godzilla Minus One - będzie kontynuacja?

Wszystko wskazuje na to, że może to być pewnego rodzaju kontynuacja Godzilla Minus One. Po premierze świetnie ocenianego filmu reżyser był często o to pytany i już wtedy mówił, że ma na to pomysły. Jego celem jest właśnie sequel. W styczniu 2024 roku powiedział:

- Gdybym miał jeszcze w przyszłości reżyserować film o Godzilli, chciałbym, by była to kontynuacja Minus One. Mamy już dwie niezależne od siebie produkcje o Królu Potworów, więc może w następnym pojawi się inny kaiju, który stanie się złoczyńcą?"

Na ten moment nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji o projekcie. Wkrótce mają pojawić się szczegóły.