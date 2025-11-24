Fani mają teorię o nowym przeciwniku Godzilli. Reżyser zostawił ważną sugestię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Toho Studios

Reżyser hitu Godzilla Minus One zapowiadał, że w potencjalnej kontynuacji na pewno będzie chciał pokazać Króla Potworów w starciu z innym monstrum. Oficjalnie nie wiemy, jaki potwór pojawi się w filmie Godzilla Minus Zero, ale portal ScreenRant.com dokopał się do starego wywiadu z Takashim Yamazakim, który mógł wówczas zdradzić, o jakim tytanie może myśleć. To jeden z najciekawszych przeciwników z japońskich filmów.

Godzilla kontra Hedora

Takashi Yamazaki podczas wizyty na San Diego Comic-Con 2024 w jednym z wywiadów wyrażał zainteresowanie postacią Hedory. Wówczas tak mówił o swoich pomysłach:

- W swoich czasach Hedora był przełomowym kaiju. Myślę o rodzaju wizualnej ekspresji tego potwora, którą obecnie moglibyśmy osiągnąć dzięki rozwojowi technologii. Wyobrażam sobie, jak by się poruszał i byłoby to coś świetnego do odtworzenia w nowej wersji.

fot. Toho Company

Hedora pasuje też tematycznie do rodzaju kina, które tworzy Yamazaki. Bardziej niż Król Ghidorah czy MechaGodzilla, którzy byli już na ekranie często, także w Hollywood. Hedora bowiem jest znany także jako potwór smogowy. Jest to istota z kosmosu, która wygląda jak świadoma kupka szlamu. Na Ziemi pożywia się zanieczyszczeniem powietrza, stając się wielkim i potężnym potworem. Także więc potwór-metafora zniszczenia Ziemi przez przemysł ludzi pasowałby idealnie do artystycznych ambicji Yamazakiego, który nawet w Godzilla Minus One serwował coś więcej niż tylko Godzillę w czasach po II wojnie światowej.

W związku z tym, że Godzilla Minus Zero ma mieć większy budżet niż pierwsza część, Yamazaki ma więcej możliwości. Przypomnijmy, że Godzilla Minus One miał budżet poniżej 10 mln dolarów, a zachwycił świat efektami specjalnymi i pokonał hollywoodzkie widowiska, dostając za nie Oscara.

Data premiery Godzilla Minus Zero nie jest znana.