Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Fani mają teorię o nowym przeciwniku Godzilli. Reżyser zostawił ważną sugestię

Godzilla Minus One to fenomen 2023 roku, gdy japońska wersja Króla Potworów podbiła serca widzów na całym świecie i zdobyła Oscara. Reżyser Takashi Yamazaki szykuje kontynuację pod tytułem Godzilla Minus Zero, w której może pojawić się mniej znany, ale kultowy potwór.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  godzilla minus zero 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Godzilla-1.0/C (Godzilla Minus One/Minus Color) fot. Toho Studios
Reklama

Reżyser hitu Godzilla Minus One zapowiadał, że w potencjalnej kontynuacji na pewno będzie chciał pokazać Króla Potworów w starciu z innym monstrum. Oficjalnie nie wiemy, jaki potwór pojawi się w filmie Godzilla Minus Zero, ale portal ScreenRant.com dokopał się do starego wywiadu z Takashim Yamazakim, który mógł wówczas zdradzić, o jakim tytanie może myśleć. To jeden z najciekawszych przeciwników z japońskich filmów.

Godzilla kontra Hedora

Takashi Yamazaki podczas wizyty na San Diego Comic-Con 2024 w jednym z wywiadów wyrażał zainteresowanie postacią Hedory. Wówczas tak mówił o swoich pomysłach:

- W swoich czasach Hedora był przełomowym kaiju. Myślę o rodzaju wizualnej ekspresji tego potwora, którą obecnie moglibyśmy osiągnąć dzięki rozwojowi technologii. Wyobrażam sobie, jak by się poruszał i byłoby to coś świetnego do odtworzenia w nowej wersji.

fot. Toho Company

Hedora pasuje też tematycznie do rodzaju kina, które tworzy Yamazaki. Bardziej niż Król Ghidorah czy MechaGodzilla, którzy byli już na ekranie często, także w Hollywood. Hedora bowiem jest znany także jako potwór smogowy. Jest to istota z kosmosu, która wygląda jak świadoma kupka szlamu. Na Ziemi pożywia się zanieczyszczeniem powietrza, stając się wielkim i potężnym potworem. Także więc potwór-metafora zniszczenia Ziemi przez przemysł ludzi pasowałby idealnie do artystycznych ambicji Yamazakiego, który nawet w Godzilla Minus One serwował coś więcej niż tylko Godzillę w czasach po II wojnie światowej.

W związku z tym, że Godzilla Minus Zero ma mieć większy budżet niż pierwsza część, Yamazaki ma więcej możliwości. Przypomnijmy, że Godzilla Minus One miał budżet poniżej 10 mln dolarów, a zachwycił świat efektami specjalnymi i pokonał hollywoodzkie widowiska, dostając za nie Oscara.

Data premiery Godzilla Minus Zero nie jest znana.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  godzilla minus zero 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2023
Godzilla Minus One
Oglądaj TERAZ Godzilla Minus One Horror

Najnowsze

1 HBO Max logo
-

HBO Max przyznaje się do pomyłki. Poprzednia zmiana nazwy była niepotrzebna

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

3 Yellowstone - sezon 5, odcinek 14
-

Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

4 Batman/Deadpool - komiks
-

Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

5 Ponyo (2008) – kolejny klasyk studia Ghibli na liście. Opowiada o chłopcu, który zaprzyjaźnia się z rybią księżniczką. Naprawdę magiczny tytuł, który na czas seansu zabierze Was do trochę innego świata.
-

Filmy i gry mogą mieć dobry wpływ na zdrowie psychiczne. Nowe badanie brytyjskich naukowców

6 Harry Potter i Zakon Feniksa
-

Czy Rupert Grint powróci do Harry'ego Pottera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV