Godzilla Singular Point - zwiastun serialu anime od Netflixa. Kiedy premiera?

fot. Netflix

Godzilla Singular Point to serial anime od Netflixa. Główni bohaterowie, Mei Kamino i Yun Arikawa, wraz ze swoim zespołem muszą stawić czoła zagrożeniu, które wyszło z głębin. Produkcja będzie liczyć 13 odcinków. 25 marca w Japonii zadebiutował pierwszy epizod, a kolejne są emitowane w tygodniowych odstępach. Natomiast widzowie na całym świecie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cały sezon trafi na platformę streamingową dopiero w czerwcu 2021 roku. Należy dodać, że produkcja nie jest połączona z wcześniejszymi, stworzonymi przez Netflixa filmami o Królu Potworów.

Do sieci trafił zwiastun Godzilla Singular Point, w którym Netflix oficjalnie ogłosił miesiąc premiery serialu.

Głosu postaciom użyczają Yume Miyamoto, Shoya Ishige, Taro Kikuchi, Wataru Takagi, Ayako Takeuchi, Misaki Kuno, Rie Kugimiya, Yohei Azakami, Jin Urayama, Kotori Koiwai, Kenichi Suzumura, Kaho Kouda, Ryotaro Okiayu, Runa Onodera, Tomoyuki Shimura, Hiromichi Tezuka, Masako Isobe i Kenta Miyake.

Za realizację odpowiada studio Bones (My Hero Academia) i studio Orange, które zajmuje się dodawaniem CGI do tradycyjnej animacji 2D. Reżyserem projektu jest Atsushi Takahashi. W zespole kreatywnym znalazł się legendarny animator Studia Ghibli Eiji Yamamori (Księżniczka Mononoke, Spirited Away: W krainie Bogów), który zaprojektował potwory. Z kolei za wygląd postaci odpowiada Kazue Kato (Blue Exorcist).

Godzilla Singular Point - premiera w czerwcu 2021 roku na Netflix.