Godzilla vs Gigan Rex - fanowski film w sieci. Efektowny bój Króla Potworów

fot. materiały prasowe

Godzilla vs. Gigan Rex to animowany komputerowo fanowski film krótkometrażowy, który jest kontynuacją shorta sprzed kilku lat. Ściślej mówiąc jest to rozbudowany sequel fanowskiego filmu G vs. G z 2019 roku, który trwał zaledwie minutę. Wówczas stał się on wielkim hitem w Internecie. Brał on udział w konkursie kanału GEMSTONE i był jednym z sześciu zwycięzców. Dzięki temu reżyser Takuya Uenishi dostał środki na rozwinięcie konceptu ze wsparciem studia Toho, czyli właścicieli prawa do Godzilli.

Godzilla vs Gigan Rex - film

Podkreślono, że krótkometrażówka będzie dostępna w sieci tylko przez ograniczony czas. Narratorką na początku jest Megumi Odaka, która grała postać Miki Saegusy w 6 z 7 filmów serii Heisei Godzilla.

Reżyser Takuya Uenishi pracował nad efektami specjalnymi w filmie Shin Godzilla z 2016 roku.