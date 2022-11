Paranormalne zdarzenia na planach filmowych: ślady palców, duszenie, pożary i piosenka Pearl Jam

Fot. Materiały prasowe

Nie wszyscy wierzą w paranormalne zdarzenia. I choć warto patrzeć na nie z dystansem, poniżej znajdziecie ciekawe przypadki strasznych historii, które zostały zapamiętane przez twórców i obsady różnych produkcji. Niektóre są tylko trochę alarmujące, inne zaś wystraszyły ekipę na tyle, że poproszono księdza o odmówienie modlitwy na planie. Warto zauważyć też, że większość przykładów pochodzi z kina grozy i horrorów – np. Annabelle, Egzorcysta czy Omen.

Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tych niecodziennych kulisach powstawania filmów, czy może czytacie o nich po raz pierwszy.

Paranormalne zdarzenia na planach filmowych

Na listę trafiły wydarzenia, które przez fanów, twórców czy obsady filmowe zostały uznane za paranormalne. Były to problemy z radiem, seria zgonów aktorów wybranych do pierwszoplanowej roli, pożary na planie, znikający mężczyźni i zmieniająca miejsce ławka do pianina.

Reżyser John R. Leonetti na planie "Annabelle" zobaczył na oknie ślad trzech palców przeciągniętych po kurzu. Zrobił im nawet zdjęcie. Warto zauważyć, że filmowy demon miał trzy szpony.