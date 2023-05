Godzilla x Kong: The New Empire - film ma dwa czarne charaktery. Jakie to potwory?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Materiały prasowe

Z oficjalnego teasera filmu Godzilla x Kong: The New Empire wiemy, że czarnym charakterem ma być potwór z rasy Konga. Tyle na jego temat na razie wiadomo. Nie wiemy, kim jest, jakie są jego motywacje i skąd się wziął. Według informacji z pokazu testowego Godzilla i Kong będą mieć jeszcze jednego przeciwnika.

Godzilla x Kong: The New Empire - potwory

Drugim Tytanem stanowiącym o zagrożeniu dla Godzilli i Konga jest niejaki Shimu. Potwór był już zajawiany w grze Call of Duty, w której wprowadzono DLC nawiązujące do filmu Godzilla kontra Kong. Tam w jednej z jaskiń był jego malunek i tyle na ten moment wiemy o jego wyglądzie.

fot. https://www.godzilla-movies.com/

Wcześniej spekulowano, że może pojawić się któryś z przeciwników z japońskich filmów. Choć jest to nadal niewykluczone, na ten moment pewne jest to, że te dwa potwory to główni wrogowie. Nikt jednak nie potwierdza, czy jedyni.

Jest to informacja nieoficjalna, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Godzilla i Kong powrócą na ekrany w 2024 roku.