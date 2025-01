Nowy, potężny, kosmiczny i… niekoniecznie biały. Taki ma być nowy heros MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani komiksów Marvela czekają na przybycie Richarda Ridera do MCU od czasów premiery pierwszego filmu z serii Strażnicy Galaktyki. James Gunn nie był jednak zainteresowany wprowadzeniem tej postaci, a samo Nova Corps. zostało zdziesiątkowane podczas wydarzeń z ostatnich dwóch filmów o Avengers. Mimo tego wiemy o tym, że serial o tym bohaterze ma powstać.

Nowe informacje o serialu Nova

W 2024 roku po raz pierwszy pojawiły się informacje o potencjalnym debiucie potężnego Annihilusa w MCU. Potem zostały powielone przez kolejnych scooperów, których zdaniem również pojawi się on w produkcji. To by znaczyło, że postać Richarda Ridera będzie miała spore znaczenie w MCU.

Teraz Daniel Richtman, którego insiderowe informacje często się sprawdzały, informuje o procesie castingowym. Jego zdaniem Marvel Studios/Marvel Television nie zaznaczyło, że Richard Rider ma być białym mężczyzną, jak w komiksach. To oznacza, że w rolę może wcielić się osoba o dowolnym pochodzeniu i kolorze skóry.

Jaki będzie serial Nova? "Młody i seksowny"

Kim jest Nova?

Postać została stworzona w komiksach przez Marva Wolfmana i Johna Buscemę. Zadebiutowała ona w 1976 roku. Była to wersja postaci Richarda Ridera, który był ostatnim członkiem korpusu Nova. Dzięki swojemu hełmowi ma on nadludzkie moce i potrafi latać. Sam korpus z planety Xandar poznaliśmy w Strażnikach Galaktyki.

