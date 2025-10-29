Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

GOG Preservation Program powiększył się o ukochane przez graczy klasyki. Wśród nich Splinter Cell i Tomb Raider

GOG poinformował o dołączeniu kolejnych gier do Preservation Program, czyli inicjatywy mającej na celu przedłużenie ich żywotności już po zakończeniu oficjalnego wsparcia.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Splinter Cell 
GOG Hitman: Codename 47 GOG Preservation Program
GOG Preservation Program fot. GOG
Reklama

GOG Preservation Program to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dostępności klasycznych gier oraz ich działania na współczesnych systemach — na zawsze, nawet po tym, jak ich twórcy zakończą wsparcie. Pod koniec października taki zabieg przeprowadzono w przypadku 18 kolejnych tytułów, wśród których znalazły się tak kultowe pozycje jak pierwszy Splinter Cell czy Hitman: Codename 47. Co więcej, obie produkcje można obecnie kupić ze sporymi zniżkami.

Nowe gry w ramach GOG Preservation Program

  • Battle Chess 4000
  • Bloodwych
  • Call of Cthulhu: Prisoner of Ice
  • Clive Barker’s Undying
  • Elvira: Mistress of the Dark
  • Elvira II: The Jaws of Cerberus
  • Heart of China
  • Hitman: Codename 47
  • North & South
  • Nostradamus: The Last Prophecy
  • Spore Collection
  • Superhero League of Hoboken
  • Thunderscape
  • Titus The Fox: To Marrakech and Back
  • Tom Clancy’s Splinter Cell
  • Tomb Raider GOTY

Obecnie już ponad 200 gier dostało się do Preservation Program. Lista z czasem ma powiększyć się o kolejne tytuły. 

Źródło: gog.com, x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Splinter Cell 
GOG Hitman: Codename 47 GOG Preservation Program
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Toy Story - Jessie
-

Chudy nie będzie głównym bohaterem Toy Story 5? Tim Allen o scenie z setką Buzzów

2 Latarnie
-

Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

3 Sydney Sweeney
-

Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

4 Monster Mash
-

Czekaliśmy na to 63 lata. Powstanie film na podstawie hymnu Halloween

5 The Last Of Us
-

Apple będzie mieć swoje The Last of Us? Powstanie adaptacja komiksu twórcy Arrowverse

6 Rysie pazury
-

Rysie pazury: premiera nowej powieści z serii Millennium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV