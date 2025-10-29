GOG Preservation Program to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dostępności klasycznych gier oraz ich działania na współczesnych systemach — na zawsze, nawet po tym, jak ich twórcy zakończą wsparcie. Pod koniec października taki zabieg przeprowadzono w przypadku 18 kolejnych tytułów, wśród których znalazły się tak kultowe pozycje jak pierwszy Splinter Cell czy Hitman: Codename 47. Co więcej, obie produkcje można obecnie kupić ze sporymi zniżkami.
Nowe gry w ramach GOG Preservation Program
- Battle Chess 4000
- Bloodwych
- Call of Cthulhu: Prisoner of Ice
- Clive Barker’s Undying
- Elvira: Mistress of the Dark
- Elvira II: The Jaws of Cerberus
- Heart of China
- Hitman: Codename 47
- North & South
- Nostradamus: The Last Prophecy
- Spore Collection
- Superhero League of Hoboken
- Thunderscape
- Titus The Fox: To Marrakech and Back
- Tom Clancy’s Splinter Cell
- Tomb Raider GOTY
Obecnie już ponad 200 gier dostało się do Preservation Program. Lista z czasem ma powiększyć się o kolejne tytuły.
Źródło: gog.com, x.com