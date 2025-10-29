fot. GOG

GOG Preservation Program to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dostępności klasycznych gier oraz ich działania na współczesnych systemach — na zawsze, nawet po tym, jak ich twórcy zakończą wsparcie. Pod koniec października taki zabieg przeprowadzono w przypadku 18 kolejnych tytułów, wśród których znalazły się tak kultowe pozycje jak pierwszy Splinter Cell czy Hitman: Codename 47. Co więcej, obie produkcje można obecnie kupić ze sporymi zniżkami.

Nowe gry w ramach GOG Preservation Program

Battle Chess 4000

Bloodwych

Call of Cthulhu: Prisoner of Ice

Clive Barker’s Undying

Elvira: Mistress of the Dark

Elvira II: The Jaws of Cerberus

Heart of China

Hitman: Codename 47

North & South

Nostradamus: The Last Prophecy

Spore Collection

Superhero League of Hoboken

Thunderscape

Titus The Fox: To Marrakech and Back

Tom Clancy’s Splinter Cell

Tomb Raider GOTY

Obecnie już ponad 200 gier dostało się do Preservation Program. Lista z czasem ma powiększyć się o kolejne tytuły.