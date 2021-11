Gogle od Apple mają sprawdzić się w wymagających grach VR

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Apple nie kojarzy się z firmą o gamingowym charakterze. Jej komputery stacjonarne nie są w stanie na równi rywalizować z pecetami na polu obsługi tytułów klasy AAA, zaś cloud gaming na iSprzętach jest mocno ograniczony ze względu na zasady funkcjonowania App Store. Za to nowe gogle korporacji mogą stać się idealnym narzędziem do obsługi wysoce immersyjnych gier VR. O ile będzie nas na nie stać.

W najnowszym newsletterze serwisu Bloomberg Mark Gurman pochyla się nad postępami prac nad goglami rzeczywistości mieszanej od Apple. Według informatorów branżowych firma z Cupertino chce sprawić, aby ich sprzęt zapewnił możliwie jak najlepsze doświadczenia podczas odpalania wymagających gier VR. Poprzednie przecieki na temat tego urządzenia sugerowały, że autorski układ Apple ma dysponować mocą obliczeniową wystarczającą do renderowania obrazu o rozdzielczości 8K dla każdego oka, wydaje się jednak dość wątpliwe, aby gry VR również uruchamiały się przy tak wysokiej rozdzielczości. Nie można jednak wykluczyć, że doskonale dogadają się z tytułami pokroju Half-Life: Alyx i sprawią, że te będą wyglądać obłędnie.

Gurman potwierdził, że dotychczasowe plotki na temat premiery gogli Apple w 2022 roku nadal pozostają w mocy. Autor zasugerował ponadto, że korporacja rozpoczęła proces projektowania sprzętu przeznaczonego wyłącznie do obsługi rzeczywistości rozszerzonej, jednak na jego debiut będziemy musieli poczekać znacznie dłużej niż na premierę gogli rzeczywistości mieszanej.

Warto przypomnieć, że Apple nie projektuje tego sprzętu z myślą o podjęciu bezpośredniej rywalizacji z urządzeniami od Oculusa, nie będą to także gogle stające w szranki z drogimi zestawami VR pokroju Valve Index. Choć według przecieków mają sprawdzić się doskonale w grach, będą skierowane przede wszystkim do użytkowników biznesowych, gdyż ich cena będzie zaporowa dla odbiorców indywidualnych zainteresowanych wyłącznie graniem w VR. Mówi się, że Apple chce sprzedawać swoje gogle za ok. 3000 dolarów, czyli za trzykrotność ceny zakupu zestawu od Valve.