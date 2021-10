GTA: San Andreas trafi na Oculus Quest 2. Los Santos zwiedzimy w VR

fot. Rockstar Games

Nadchodzące wielkimi krokami Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nie będzie jedyną okazją, by powrócić do tych kultowych produkcji w nowym wydaniu. Podczas wydarzenia Facebook Connect zapowiedziano, że trwają prace nad przeniesieniem GTA: San Andreas do... wirtualnej rzeczywistości, a konkretnie na gogle Oculus Quest 2.

O projekcie na ten moment zbyt wiele nie wiadomo. Ma być to wersja stworzona z myślą o VR, a prace nad nią trwają już od jakiegoś czasu, ale mimo tego na evencie nie podano żadnych szczegółów, nie pokazano też jakichkolwiek materiałów wideo czy screenów.

Dziś na Connect ogłosiliśmy, że klasyk Rockstar Games, gra Grand Theft Auto: San Andreas powstaje na Questa 2. Obejrzyj świat z nowej perspektywy zwiedzając Los Santos, San Fierro i Las Venturas doświadczając (ponownie lub po raz pierwszy) jeden z najbardziej ikonicznych otwartych światów w historii gier - czytamy na oficjalnym blogu Oculusa.