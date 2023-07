Golda - zwiastun. Helen Mirren zagrała premierkę Izraela

fot. materiały prasowe

Reklama

Film Golda miał światową premierę na Berlinale w lutym 2023 roku, lecz ponownie odtworzono go na Festiwalu Filmowym w Jerozolimie. W udostępnionym zwiastunie można zobaczyć Helen Mirren (Szaleństwo króla Jerzego, Królowa, 1923) w roli głównej bohaterki, Goldy Meir.

Obejrzyj zwiastun:

Akcja filmu Golda toczy się podczas 19 dni wojny Jom Kippur w 1973 roku. Na szali są miliony istnień ludzkich i dalsze losy Izraela, a premierka Golda Meir musi stawić czoła wszelkim przeciwnościom, sceptycznemu gabinetowi i skomplikowanej relacji z sekretarzem stanu USA.

Golda - reżyser o filmie

Reżyser filmu, Guy Nattiv, w rozmowie z Deadline tak mówił o Goldzie:

To rodzaj izraelskiego filmu z międzynarodową dumą. Ma jeszcze jedną warstwę, której moim zdaniem nie-Izraelczycy nie zrozumieją.

Wskazywał także na znaczenie całej produkcji:

To, co pokazuję, to klęska Izraela, jego upadek. Nazywam to „Requiem Goldy”. Wszyscy się gubią, bohaterowie z 1967 roku, postacie takie jak Mosze Dajan, wielki bohater, nadczłowiek Izraela, dostaje po tyłku. {...}To nie jest gloryfikowanie niczego w izraelskiej narracji. „Jom Kippur” to termin, którego wszyscy tutaj używają, „Jom Kippur Maccabi Tel Awiw”, „Jom Kippur Eurowizji”… To jest jak Wietnam Izraela.

Golda - data premiery w Polsce nie jest znana.