GoldenEye 007 - kultowy FPS powróci po latach? Do sieci trafiła lista osiągnięć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Kultowy GoldenEye 007 z 1997 roku może powrócić w odświeżonym wydaniu? Wygląda na to, że są na to szanse. Serwis TrueAchievements ujawnił listę 55 osiągnięć, które składają się łącznie w 1000 punktów gamerscore. Tak wynik w grze ma kilka profili na konsolach Xbox, co może wskazywać na to, że należą one do twórców ze studia Rare, którzy swego czasu pracowali nad grą.

To nie pierwszy raz, kiedy do do sieci trafiają informacje na temat tego tytułu. Wcześniej zdradzono m.in., że wieloletnie prace nad odświeżeniem GoldenEye 007 w ramach Xbox Live Arcade zostały skasowane. Na ten moment nie wiadomo czy lista osiągnięć pochodzi z tego projektu, czy jest to coś zupełnie nowego.

https://twitter.com/Wario64/status/1477108966513467392

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.