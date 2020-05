Gomorra - 5. sezon będzie ostatnim? Wiemy, kiedy zaczną się prace na planie

Gomorra to popularny włoski serial gangsterski, który rozgrywa się w Neapolu i skupia się na mafijnych porachunkach. Produkcja zadebiutowała w 2014 roku - na tę chwilę liczy 4. sezony, a w przygotowaniu jest także piąty, który - według producenta Ricardo Tozziego - może być finałowym dla całej serii.

Najpierw jednak producent zdradził, że spodziewają się wrócić na plan zdjęciowy na przełomie czerwca i lipca. Brak dokładnie potwierdzonej daty spowodowany jest oczywiście pandemią koronawirusa. Tozzi dodał także, że nowy sezon będzie mroczniejszy i bardzo emocjonalny. Byłby to zatem ton świetnie pasujący do finałowej odsłony i taki też na razie twórcy mają plan: - W tej chwili czujemy, że będzie to ostatni sezon. Nigdy nie wiadomo. Ale na ten moment traktujemy ten sezon, jako ostatni. - powiedział Tozzi.

Jednym z głównych bohaterów serialu jest Ciro Di Marzio, w którego wciela się Marco D’Amore. Nie znamy na razie dokładnej daty premiery 5. sezonu.