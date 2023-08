Good Boy - zwiastun thrillera o mężczyźnie, który myśli, że jest psem

fot. materiały prasowe

Saban Films opublikował zwiastun norweskiego thrillera Good Boy. Film skupia się na mężczyźnie, który mieszka z nietypowym współlokatorem. Okazuje się, że lokator chodzi w kostiumie psa i oczekuje bycia traktowanym jak zwierzątko domowe.

Good Boy - zwiastun

Good Boy - fabuła

Good Boy to odważny i oryginalny thriller od dobrze zapowiadającego się reżysera - Vijara Boego. Sigrid (Katrine Lovise Øpstad Fredriksen) sądzi, że poznała swoją idealną drugą połówkę - czarującego i przystojnego Christiana (Gard Løkke). Jednakże, jest haczyk - on mieszka z mężczyzną, który udaje jego pupila. Starając się być otwarta, Sigrid nie przerywa tej relacji, ale wkrótce nabiera podejrzeń co do niewinnej szczenięcej zabawy.

Good Boy - co wiadomo o produkcji?

Oryginalnym tytułem produkcji był Me, You & Frank (Ja, ty i Frank). Po długim czasie pokazywania filmu na festiwalach, wylądował w Saban Films w celu dystrybucji w amerykańskich kinach, a później na serwisach VOD. Z racji, że norweski filmowiec i obsada to pozornie nowe nazwiska, także poza rynkiem północnoamerykańskim, na zagraniczną dystrybucję film czekał dość długo. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie dostępny do obejrzenia w Polsce.