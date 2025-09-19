placeholder
Good Loot z nowymi kubkami, brelokami i puzzlami. Wśród nich Borderlands 4 i komiksowy Wiedźmin

Nowości Good Loot mogą zainteresować miłośników popkultury, a szczególnie fanów uniwersów Borderlands i Wiedźmina.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Wiedźmin 
Good Loot Borderlands 4 wiedźmin 3
Good Loot - puzzle Wiedźmin fot. Good Loot
We wrześniu w ofercie Good Loot pojawiły się nowe produkty skierowane do fanów popkultury – i to nie tylko gier. Wśród nich znalazły się między innymi puzzle z grafikami inspirowanymi popularnymi tytułami, takimi jak Call of Duty, Borderlands i Warcraft. O nowe wzory powiększyła się także linia Imagination Puzzle z ilustracjami autorstwa polskich artystów i artystek, a w ramach serii Comic Book Puzzle zadebiutował motyw z komiksu Wiedźmin: Dom ze Szkła.

Listę nowości uzupełniają: czapka i breloki z Borderlands 4, brelok w kształcie medalionu Szkoły Wilka z Wiedźmina oraz kubki – termoaktywne z Borderlands 4 i ceramiczny Game Art Chronicles The Witcher: Ciri & Pablo Picasso. Ten ostatni dostępny będzie w sprzedaży od października. 

Good Loot - nowe puzzle i gadżety dla fanów popkultury

Z wyglądem wszystkich nowych produktów Good Loot możecie zapoznać się w poniższej galerii. 

Good Loot - nowe produkty (wrzesień 2025)

Good Loot - nowe produkty (wrzesień 2025)
fot. Good Loot
Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
