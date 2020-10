Google Chromecast z Google TV wkracza do gry

Źródło: Google

Prezentacja nowego Chromecasta była w zasadzie formalnością. Sprzęt pojawił się w sieci na długo zanim przedstawiciele Google oficjalnie zaprezentowali go podczas konferencji prasowej. Do internetu wyciekły zarówno materiały promocyjne, zdjęcia urządzenia jak i nagranie z systemu operacyjnego, który napędza nowego Chromecasta.

Z wyglądu nowy model przywodzi na myśl Chromecasta Ultra i zaprojektowano go w taki sposób, aby poradził sobie z odtwarzaniem treści 4K HDR oraz z obsługą technologii Dolby Vision. Dzięki temu filmy i seriale oglądane za pośrednictwem tej wtyczki będą świetnie prezentować się na telewizorach pracujących w rozdzielczości UHD.

Ale 4K w Chromecastach było obecne od lat, tym co odróżnia ten model od poprzedników jest system operacyjny Google TV bazujący na Androidzie TV. Na urządzeniu zainstalujemy aplikacje ze Sklepu Play i bezpośrednio połączymy się z takimi usługami jak HBO GO, Amazon Prime czy Netflix, bez konieczności przesyłania obrazu z telefonu, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich Chromecastów.

Chromecast z Google TV

Nowością jest także pilot do obsługi inteligentnego systemu telewizyjnego od Google. To dość standardowe urządzenie, które pozwoli sterować interfejsem, głośnością odtwarzania i błyskawicznie odpalić dwie aplikacje: YouTube oraz Netflix. Jest tu także wbudowany mikrofon wykorzystywany do wydawania poleceń głosowych za pośrednictwem Asystenta Google.

Zobacz także:

Jedną z największych zalet tego sprzętu jest bez wątpienia jego cena Google wycenił nową przystawkę na 50 dolarów. Za taką kwotę z pewnością znajdzie wielu klientów chętnych dodać nieco inteligencji swoim starszym odbiornikom.