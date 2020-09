Wyciekły zdjęcia Chromecasta z Androidem

Źródło: XDA-developers

Pod koniec 2020 roku korzystanie z Chromecasta nie wydaje się tak atrakcyjne jak w pierwszych latach funkcjonowania tego gadżetu. Dziś nawet najtańsze inteligentne telewizory pozwalają przesyłać obraz bezprzewodowo z naszych smartfonów, a za niespełna 200 zł bez problemu kupimy wtyczkę z pełnoprawnym Androidem TV. Najoszczędniejsi mogą wydać na przystawkę telewizyjną jeszcze mniej, jeśli zakupią jeden z budżetowych modeli sprzedawanych na chińskich portalach e-commerce.

Inżynierowie Google doskonale zdają sobie z tego sprawę, o czym świadczą plotki dotyczące nowego Chromecasta, który również będzie pracował pod kontrolą Androida TV. Korporacja jeszcze nie ujawniła jego istnienia, ale niektóre sklepy internetowe omyłkowo wystawiły gadżet w swojej ofercie. Jeśli wierzyć redditorowi u/fuzztub07, jeden z nich wpadł w jego ręce. Użytkownik twierdzi, że zakupił urządzenie przedpremierowo za pośrednictwem Walmartu.

Na potwierdzenie swoich słów u/fuzztub07 opublikował zdjęcie instrukcji, pilota, dongle’a telewizyjnego oraz opakowania, w którym dostarczono mu nowego Chromecasta:

Chromecast z Androidem

Na tym jednak nie koniec, gdyż u/fuzztub07 upublicznił również krótki film prezentujący działanie systemu telewizyjnego w praktyce:

Na nagraniu można dostrzec kilka prostych gier, które przystosowano do współpracy z pilotem oraz kontrolerem. Znajdziemy tu m.in. Crossy Road, Badland czy Evoland II. Ale nowy Chromecast ma być skierowany przede wszystkim do tych klientów, którzy chcą wzbogacić swój telewizor o pełnoprawnego Androida zdolnego do odtwarzania treści 4K z HDR za pośrednictwem serwisów VoD i w tej roli może sprawdzić się najlepiej.

Urządzenie prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowane 30 września podczas premiery nowych smartfonów z linii Pixel. Jeśli dotychczasowe przecieki okażą się trafne, Google będzie sprzedawać usprawnionego Chromecasta w cenie 50 dolarów.