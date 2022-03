Google Stadia otwiera się na współpracę i upublicznia swoją bibliotekę

Źródło: Google

Google Stadia nie może pochwalić się tak dynamicznym rozwojem i ciepłym przyjęciem jak konkurencyjne platformy od Microsoftu czy NVIDII. I choć część cloud gamingowych sceptyków od dłuższego czasu wieszczy koniec tej platformy, Google nie zamierza tak łatwo rezygnować z udziału w tej perspektywicznej branży. Przedstawiciele korporacji zdradzili w trakcie wystąpienia Games Developer Summit, jakie zmiany czekają Stadię w nadchodzących miesiącach.

Lada moment korporacja ma udostępnić swoją bibliotekę szerokiemu gronu odbiorców, aby skuteczniej zachęcić potencjalnych klientów do zabawy w chmurze. Firma chce zaprezentować publicznie cały katalog produkcji dostępnych w ramach platformy, dzięki czemu każdy będzie mógł przejrzeć, co się w niej znajduje. Bez konieczności logowania się za pośrednictwem konta Google. Ponadto strony poszczególnych gier zostaną zindeksowane przez wyszukiwarkę, co pozwoli odnaleźć je przez algorytmy Google Search.

Na tym jednak nie koniec zmian w Stadii. Firma chce także upowszechnić dema gier dystrybuowane w modelu Click to Play Trials. Wszyscy deweloperzy zainteresowani współpracą z Google będą mogli wystawić próbną wersję swojej produkcji, aby każdy mógł w nią zagrać przez sieć, nawet jeśli nie jest subskrybentem usługi. Wystarczy, że deweloper wskaże górny limit czasowy dla wersji demo, a Google zajmie się całym procesem wdrożenia danego tytułu do katalogu Click to Play Trials.

Szczególnie interesująca może okazać się ta ostatnia funkcja. Dzięki niej każdy użytkownik sieci będzie mógł szybko sprawdzić, czy interesujący go tytuł wart jest zakupu. Na Stadii bądź za pośrednictwem innej platformy sprzedażowej, a to wszystko bez konieczności ściągania wersji demonstracyjnej do pamięci komputera. Według zapewnień Google ułatwienia dla deweloperów zainteresowanych wystawianiem wersji demonstracyjnych w Stadii wejdą w życie jeszcze w 2022 roku.

