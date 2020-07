Google umożliwi granie na Stadii przez sieć komórkową

Źródło: Google

Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Stadii, przedstawiciele Google przekonywali nas, że mamy do czynienia z usługą, która pozwoli nam grać na dowolnym sprzęcie i gdzie tylko zechcemy. Niestety, w dniu debiutu serwisu okazało się, że firma nie sprostała oczekiwaniom klientów, a wielu obietnic nie udało się dotrzymać. W tym m.in. tej o swobodnym graniu na urządzeniach mobilnych.

Co prawda dotychczas możliwe było odpalenie Stadii na smartfonach, ale wyłącznie wtedy, kiedy korzystało się z sieci Wi-Fi, usługa nie działała w ramach połączenia komórkowego. Co sprytniejsi użytkownicy obchodzili to obostrzenie korzystając z funkcji hotspotu w smartfonach, aby odpalać Stadię na laptopach poza zasięgiem domowej sieci Wi-Fi, jak zauważyli dziennikarze serwisu The Verge, jednak był to sposób na obejście, a nie rozwiązanie problemu.

Kolejna aktualizacja Stadii rozwiąże ten problem. Inżynierowie Google wprowadzili bowiem pilotażowy program strumieniowania gier za pośrednictwem sieci 4G oraz 5G. Ale nie jest on dostępny od ręki i aby z niego skorzystać, należy w ustawieniach profilu wejść w zakładkę Eksperymentów i uruchomić funkcję Use Mobile Data. Dopiero wtedy aplikacja umożliwi strumieniowanie gier za pośrednictwem połączenia komórkowego.

Zobacz także:

To następny ważny krok na drodze do spełnienia obietnic, jakie Google złożyło graczom, Stadia powoli zaczyna przypominać usługę w takiej wersji, jaką zaprezentowano nam podczas konferencji premierowej. Pytanie o to, czy te zmiany wystarczą, aby przyciągnąć graczy, wciąż pozostaje otwarte. W końcu Stadia nadal nie jest dostępna na całym świecie, a pod kątem jakości wciąż ustępuje konkurencyjnemu serwisowi GeForce NOW.